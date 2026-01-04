影》高雄綠營4強棒中第一人表態 林岱樺為狼官性侵案發聲

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，昨（3）日政見發表會結束後，民進黨立委林岱樺今（4）日一早即展開車隊掃街行程，從仁武服務處出發，走入街頭巷弄，親自回應支持者的加油打氣。出發前，她特別針對近日震驚高雄社會的「衛生局高官性侵少女案」公開發聲，向可能仍隱身的其他受害者喊話，呼籲勇敢站出來，並強調「我會站在妳身邊，陪妳走完這一段路」。

林岱樺指出，日前高雄發生涉及少女的重大性侵案件，對任何一座城市而言，都是社會安全體系出現重大破口的嚴重警訊，不僅衝擊治安，更撕裂市民對公共體系的信任。她強調，這不只是單一事件，而是必須被正視、被徹查的結構性問題。

「我最在意的，是不是還有更多已經受傷，卻因為害怕、恐懼而不敢走出來的人。」林岱樺語重心長表示，許多受害者可能正默默承受壓力與創傷，選擇隱忍，她希望透過今天的公開發聲，向仍在黑暗中掙扎的人傳達一個訊息：「妳不會是單獨的，也不會是孤單的，岱樺願意陪妳走完這一程，站在妳身邊。」

林岱樺也重申，市長初選固然重要，但市民的安全與尊嚴，永遠比選舉更重要。她強調，這正是她在車掃行程出發前，特別針對該案發表看法的原因。

據了解，林岱樺也是該起案件曝光後，四位高雄市長初選參選人中，首位公開對外發表評論並提出呼籲者，相關表態引發地方政壇與社會高度關注。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

