影/高雄翁騎機車皮夾掉「近7萬鈔票滿地飛」 民眾幫撿回

高雄前鎮區發生一起拾金不昧事件，石姓男子於一心路與和平路口撿到皮夾1個及現金新台幣69100元，立即送往派出所報案。就在警方調閱監視器追查失主時，75歲連姓老翁也心急如焚地致電詢問，最終於當晚順利領回失物，金額分毫不差。

一名男子騎機車行經前鎮區一心路與和平路口時，皮夾從右後方掉落地面，裡面的鈔票隨即散開在馬路上。 （圖／翻攝畫面）

多名熱心民眾分頭協助撿拾鈔票及皮夾。 （圖／翻攝畫面）

根據監視器畫面，一名男子騎機車行經前鎮區一心路與和平路口時，皮夾從右後方掉落地面，裡面的鈔票隨即散開在馬路上，多名熱心民眾分頭協助撿拾鈔票及皮夾。經了解，石男於昨（9）日晚間5時45分許至前鎮分局一心所報案稱在一心路與和平路口，拾得皮夾1個及現金新台幣69100元，前鎮分局依規定受理、調閱影像畫面查證，失主連男恰致電至一心所詢問有無拾得物，同仁請求失主前來派出所確認，經確認失主連男身分並當場清點遺失物品及金額無誤後領回。

石男至前鎮分局一心所報案稱在一心路與和平路口，拾得皮夾1個及現金新台幣69100元。 （圖／警方提供）

前鎮分局呼籲，民眾在路上拾獲遺失物，應向警察機關報案並將遺失物交付保管，如果拾得遺失物沒有依法送交警察機關、自治機關或場所管理處，而是將其據為己有，可能涉及刑法337條侵占遺失物罪。

