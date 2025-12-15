影/高雄聖誕小屋遭噴「666」白漆 警方調監視器追緝

高雄市中央公園的聖誕小屋，15日上午9時許遭不明人士用白漆噴塗「六六六」字樣，新興分局獲報後，立即成立專案小組展開追查。警方表示，已擴大調閱中央公園及周邊所有監視器影像，務必從細微線索中鎖定嫌疑人，一旦查緝到案，將依《社會秩序維護法》第90條塗鴉毀損違序行為嚴辦。

高雄市中央公園的聖誕小屋遭人噴漆破壞。（圖／警方提供）

高雄市今年以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題，在中央公園捷運1號出口前矗立高達26公尺的光之聖誕樹「永恆星冠」，樹下設置的聖誕小屋猶如童話場景。市長陳其邁日前才親自點燈，正式啟動「2025高雄聖誕生活節」，不料這片歡樂景象卻遭惡意破壞。消息傳開後引發民眾議論，有民眾痛批：「怎麼有這麼誇張的人，好好佈景亂噴漆！」

文化局得知後，在中午前派人將白漆清除。文化局表示，中央公園的聖誕燈飾完成後廣受民眾好評，每天晚上以及假日吸引大批民眾前往拍照，15日發現遭到惡意塗鴉後，已跟警方完成報案，並由廠商完成復原。文化局提醒民眾做好愛護公物的表現，讓聖誕燈飾跟裝置可以呈現在更多民眾面前。

新興分局強調，本案已嚴重破壞公共設施、玷污市容景觀，並損害全體市民共同期待的節慶氛圍，對此類公然挑戰公權力的行為表達嚴厲譴責。警方重申，維護社會秩序與公共安全是警方堅定不移的職責，對於此類行為必將追查到底，絕不容許。

高雄市中央公園的聖誕小屋遭人噴漆破壞，已恢復原狀。（圖／警方提供）

警方指出，嫌犯查緝到案後，除依《社會秩序維護法》嚴辦外，另將依據《高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例》第七條「故意毀損公共設施」函送管理機關裁罰，可處罰新臺幣3000元至8萬元罰鍰。

