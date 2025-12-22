影/高雄街頭出事！醉男持棍砸多車「狂噴滅火器」

高雄市鳳山區昨天（21日）凌晨發生嚴重治安事件，有位狂男拿著棍棒沿街亂砸車、噴滅火器，釀成附近巷弄一片煙霧瀰漫，嚇壞附近居民以為出了什麼大事，警方趕來逮人，發現嫌犯明顯喝醉。

陳男亂砸車畫面。 （圖／翻攝「五甲大小事」臉書）

鳳山分局指出，事發的地點在保泰路220巷，時間是凌晨2點半左右，獲報後即派員趕往，將仍在瘋狂揮舞棍棒的嫌犯（後查為22歲陳姓，以下簡稱陳男）當場壓制，帶回五甲派出所保護管束。

陳男亂砸車畫面。 （圖／翻攝「五甲大小事」臉書）

附近目睹案發經過的居民也在「五甲大小事」地方社團發文，表示：「凌晨2點半附近有一個年輕人亂打機車，直呼治安有那麼爛嗎？」引來不少網友留言：「歹年冬，厚肖人」、「報警吧」，還好陳男後來落網。

陳男最後被警方保護管束。 （圖／中天新聞）

經警方調查，陳男就住在案發地點附近的巷子裡，跟女友同居的他犯案當天女友出門了，他自己在家喝酒，醉茫茫的狀態下拿著已經拆掉前方拖地部份的拖把柄，共砸毀了2輛機車跟1輛貨車，鳳山分局警方已將這部份依涉犯《刑法》毀損罪，函請高雄地檢署偵辦。



