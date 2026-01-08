影/高雄街頭腳踏車雙載「拖行阿伯」！ 警揭行為觸法

記者高珞曦／綜合報導

隨意改造交通工具，可能會涉及相關法規，被開罰單得不償失。高雄市新興區民生復興路口最近有民眾目擊，1位男子騎腳踏車奮力前進，後方竟還拖著1位阿伯，險象環生，警方提醒，這行為已經觸法。

高雄新興區民生復興路口最近有1名男騎士在腳踏車後加掛小車載人，警方指出「腳踏車雙載」已經觸法。（示意圖／非當事人物／取自pexels）

有民眾在社群平台Threads分享1段影片，內文寫著「腳踏車雙載有沒有看過」？只見影片畫面中，有位穿著深色衣服的男子騎著腳踏車經過民生復興路口，一切看起來都十分正常，不過等男騎士再往前，腳踏車後竟加掛1個類似拖車的2輪物品，上面載著另1位阿伯，且「乘客」幾乎快要磨到路面，十分危險。

廣告 廣告

對此，五福二所副所長邱智鴻表示，經新興分局檢視該網路影片，該影片內自行車以後方加掛小車載運人員行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第76條第1項第7款規定「慢車駕駛人牽引其他車輛」，可處新台幣300元至600元罰鍰。

警方呼籲，自行車連結小車的方式很危險，自行車車速慢，連結小車後車身加長，行駛時容易發生事故。另依《道路交通安全規則》第122條規定，腳踏自行車僅可依規定附載1名幼童，警方將加強取締自行車違規，以防制事故發生。

延伸閱讀

影/台積電最新內鬼模樣曝光！下午開接押庭

台股嗅風向！聯電ADR狂漲9.98％ 台積電ADR跌了不少

快去刷存摺！台積電豪發1296億股息紅包 184萬人樂透