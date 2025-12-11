影/高雄詭男「寄生停車位2年半」！警鐵腕「拔除」畫面曝光

行徑太誇張！高雄市新興區的一棟大廈，2年半前有一位男住戶房子被法拍，竟然偷偷把家當搬到地下停車場的停車位當成家住下來，還請不走，今（11日）被警方「拔除」。

警方執法畫面。 （圖／警方提供）

新興分局指出，事發地點在復橫一路上，71歲的嫌犯郭姓老翁，曾經當過這棟大廈的管理員，利用地下室角落有個故障的機械停車位，在被現任屋主要求搬離後，就把家當跟機車都搬到該處住下來，出入就利用之前房子被法拍，沒移交給新屋主的停車場入口遙控器進出。

警方執法畫面。 （圖／警方提供）

而近日該個故障停車位的車主60歲魯姓女子想賣房，因為人長年在國外委託仲介執行，仲介一看才驚覺這個超扯情況，「寄生居住」2年多的郭男竟然化身「釘子戶」，怎麼請就是不走，仲介旋即報案。

郭男被逮捕。 （圖／警方提供）

新興分局今天再度獲報，得知郭男請不走的訊息後，旋即派遣中正三路派出所員警趕往，依涉犯侵入住宅現行犯逮捕郭姓老翁，同時跟管委會合力將他的家當跟機車通通移出社區，目前郭男將被警方依涉犯相關罪嫌，函請高雄地檢署偵辦。

