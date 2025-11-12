影/高雄警匪搏鬥！竊嫌抄「羅賴把」拒捕 遭壓制逮捕

高雄市警察局三民第二分局昨（11）日下午成功偵破一起機車竊盜案，指停放於大昌二路上的機車遭竊，調閱沿線監視器後，於2小時內在仁武區仁和街發現遭竊車輛及竊嫌，但黃姓竊嫌（48歲）在逮捕過程中拒不配合，持螺絲起子攻擊員警並駕車準備逃離，最終還是遭警方強制逮捕。

黃姓竊嫌（48歲）盜竊騎樓機車，在逮捕過程中拒不配合，持螺絲起子攻擊員警並駕車準備逃離，最終還是遭警方強制逮捕。（圖/警方提供，下同）

今日下午3點50分左右，胡姓民眾向警方報案，稱停放於大昌二路上的普通重型機車遭竊。三民二分局覺民派出所接獲報案後，立即成立專案小組展開調查，透過調閱沿線監視器畫面追蹤車輛行蹤。

警方於下午5時許在仁武區仁和街發現遭竊車輛及48歲黃姓嫌疑人，隨即上前圍捕。然而黃嫌拒絕配合，持螺絲起子作勢攻擊員警，並企圖駕車逃離現場。警方見狀立即施以強制力將黃嫌逮捕壓制，過程中黃嫌仍不斷反抗，造成嫌犯及執勤員警手腳擦挫傷，所幸雙方傷勢均無大礙。

涉事螺絲起子。（圖/警方提供）

全案經警詢後，依竊盜罪及妨害公務罪嫌將黃嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦，並建請羈押。

三民二分局呼籲，民眾應提高防竊意識，車輛停放時務必上鎖，並將鑰匙妥善保管，避免財物損失。警方將持續全力打擊犯罪，以保障市民生命財產安全。

黃嫌使用螺絲起子不斷反抗，導致執勤員警手腳擦挫傷，所幸雙方傷勢均無大礙。（圖/警方提供）

黃嫌從騎樓盜竊機車。（圖/警方提供）

