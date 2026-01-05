影/高雄超瞎尋仇！地點、車輛都錯 89猴砸2機車火速落網

高雄市昨（4日）晚間發生一起89猴逞兇的超瞎事件，跟人發生行車糾紛後跑回尋仇，找不到對方的人車，竟把發生糾紛的地點就乾脆當成對方的家，隨機亂砸2輛機車最後被逮。

林男落網被帶回事發現場指認自己的犯案行為。 （圖／中天新聞）

左營分局博愛四路派出所指出，事發在昨天晚上8點左右，獲報後迅速派遣員警趕往，並連繫2輛被砸壞機車的車主，2人都表示要提告毀損，後續警方迅速逮到31歲林姓男嫌犯。

案發時的監視器畫面拍下林男（紅圈處）。 （圖／中天新聞）

而警方一偵訊，發現林男尋仇的經過相當扯，因為他表示是在日前跟一輛機車發生行車糾紛，因此誤認發生糾紛的地點就是對方住處，所以昨天才前來砸車，但明顯2輛機車跟車主們都不是他要尋仇的對象，林男的誇張行為也被依涉犯《刑法》毀損罪移送橋頭地檢署偵辦。

林男被移送。 （圖／中天新聞）

案發現場。 （圖／中天新聞）

案發現場。 （圖／中天新聞）

案發現場。 （圖／中天新聞）

