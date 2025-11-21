影/高雄轎車左轉「猛撞婦人」 駕駛辯：A柱視線死角

高雄三民區建國二路與林森一路口今（21）日清晨4點多發生車禍，一輛轎車左轉時疑因A柱視線死角關係，與47歲曾姓女行人發生擦撞，造成曾女頭部手腳擦挫傷，隨後被送往醫院包紮治療。

一輛轎車左轉與47歲曾姓女行人發生擦撞。（圖／翻攝畫面）

三民第一分局11月21日4時28分許接獲報案，稱三民區建國二路與林森一路口發生車禍，轄區長明所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

經瞭解，方男（33歲）駕駛自小客車沿林森一路南往北行駛，行經至上揭路口，欲左轉建國二路時，疑似因A柱視線死角關係，未注意到曾女（47歲）而發生擦撞，曾女頭部及手腳擦挫傷，送往大同醫院包紮。

肇事車輛。（圖／警方提供）

警方指出，方男酒測值為0，無酒駕情事，初步肇因研判疑為因天色昏暗加上車體A柱產生的視線死角，未注意前方狀況，詳細肇因仍待交通警察大隊進一步分析鑑定。

三民第一分局呼籲駕駛人在夜間行車時，務必集中注意力，特別留意車體A柱可能形成的視線死角，注意「慢、看、停」，且可藉由傾斜身體或擺動頭部觀看，避開車柱的死角範圍，以免因一時疏忽釀成事故。

救護人員將受傷女行人送醫治療。（圖／警方提供）

