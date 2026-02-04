影／高雄選戰年前提早升溫？ 黃國昌拋「打下高雄」說 他倆回應了！





民眾黨主席黃國昌指出，藍白最大戰略目標是「打下高雄」，引發各界關注。高市民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩長兩位市長候選人，今(4)日分別對此說法做出回應，雙方立場鮮明，顯見高雄選戰已逐漸升溫。

賴瑞隆：高雄拒絕政治分贓，延續光榮是關鍵

民進黨立委賴瑞隆強調，高雄市民最關心的是城市的繁榮與進步。他指出，從謝長廷、陳菊到陳其邁市長，高雄已有長足發展，市民在乎的是能否延續這條光榮的路線。賴瑞隆直言，若有人以「政治分贓」或政治利益思考高雄未來，企圖影響長遠發展，高雄不會同意，也不會獲得市民支持。他呼籲，政治人物應以市政延續為核心，而非將高雄視為政治棋盤。

柯志恩：高雄綠大於藍，在野合作才能勝選

國民黨立委柯志恩則表示，高雄選區綠營實力堅強，在野黨必須團結才有機會勝選。她指出，藍白在立法院已有許多法案合作經驗，過去如罷免案、核三公投等議題，民眾黨主席黃國昌也曾到高雄聲援。柯志恩強調，藍白合作本來就存在默契，面對高雄這場艱困選戰，她期待民眾黨包括柯文哲、黃國昌及黨籍立委都能南下相助，共同爭取選民認同。她認為，在野整合是未來重要趨勢，也是翻轉高雄的關鍵。

廣告 廣告

黃國昌「打下高雄」說法，不僅牽動藍白合作可能性，也讓高雄市長選舉提前成為焦點。賴瑞隆的回應凸顯民進黨以執政成績為訴求，柯志恩則積極呼籲在野力量整合。高雄作為台灣政治版圖重要板塊，後續發展將持續影響朝野戰略布局。







更多新聞推薦

● 民進黨拍板 力挺周春米續戰2026屏縣長選戰、陳光復角逐澎縣長連任