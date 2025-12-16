影/高雄醉男廟會襲警！脫球鞋狠砸所長

高雄市鼓山區14日下午發生一起醉漢襲警事件，一名58歲王姓男子疑似酒後情緒失控，在廟會遶境現場牽自行車站立車道中央，遭員警勸離時竟脫下鞋子朝內惟派出所所長郭智浩丟擲，警方事後依《社會秩序維護法》將王男函送法辦。

王男依社會秩序維護法函送法辦。（圖／警方提供）

當天翠華路、九如路口正進行廟會遶境活動，鼓山分局內惟派出所在現場執行安全維護勤務。王男為轄區列管人口，當時牽著自行車站在車道中央，不僅影響遶境隊伍行進，也妨礙往來人車通行。所長郭智浩上前勸離時，王男疑似酒醉情緒不穩，對員警的勸導心生不滿。

王男欲拔下腳上鞋子時，整個人跌坐在地上，隨後起身將脫下的鞋子朝郭智浩狠砸過去。（圖／警方提供）

王男欲拔下腳上鞋子時，整個人跌坐在地上，隨後起身將脫下的鞋子朝郭智浩狠砸過去。郭智浩見狀立即保持安全距離，評估現場尚無其他急迫危害，先返回崗位持續執行交通疏導及秩序維護勤務，避免影響廟會進行。

內惟派出所表示，事後依《社會秩序維護法》第85條第1項第1款規定處理，該條款針對公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加者進行處罰。警方通知王男到案說明後，已將全案函移台灣高雄地方法院簡易庭審理。

