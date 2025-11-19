影/高雄重大車禍！轎車撞公車「逆衝機車」秒陷火海

現場一度危急！高雄市小港區今（19日）晚間發生重大車禍，有輛轎車撞了公車再逆向衝往機車停等區，擦撞一輛機車後起火燃燒確切傷亡情形也曝光了。

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

小港分局指出，事發在今天傍晚5點47分左右，地點在大平路上，獲報該處有交通意外事故後，旋即派遣高松派出所、小港交通分隊警力，會同消防隊、救護人員趕往現場。

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

警消抵達後發現狀況相當嚴重，由47歲梁男駕駛的轎車已經陷入火海，所幸他緊急被熱心路人拉出車外，而車禍經過據調查，是梁男行經大平路西向東方向時，疑因未保持安全距離，擦撞前方由47歲林男駕駛之公車，後偏移逆向衝往對向車道的機車停等區，擦撞由53歲羅女騎乘的機車後起火燃燒。

火燒車現場。 （圖／中天新聞）

整起交通意外供釀成梁男跟羅女身體多處擦挫傷，所幸己送醫救治沒有大礙，經檢測2人都沒有喝酒，至晚間7點50分現場狀況完全排除，但車禍發生的起因警方仍持續調查中。

熱心民眾連忙上前把駕駛從車內拉出來。 （圖／中天新聞）

整輛車已經燒到全毀。 （圖／中天新聞）

