影/高雄阿伯突右切！後方騎士撞噴「臉著地」濺血送醫

高雄市三民區民族一路與熱河一街口26日傍晚6時許發生機車連環擦撞事故，造成3名騎士受傷，三民第一分局接獲報案後，轄區十全所員警立即趕赴現場進行交通指揮與疏導作業，同時通知交通分隊到場測繪事故現場。

車禍現場。（圖／警方提供）

根據警方調查，63歲施男騎乘普通重型機車沿民族一路由北往南直行時，與同向直行的57歲溫男所騎乘的普通重型機車發生擦撞。兩車碰撞後，衝擊力道波及在停等區待轉的43歲徐女所騎乘的普通重型機車，導致3輛機車捲入事故。

事故造成溫男手部及腰部出現擦挫傷，經自行前往醫療院所就醫。施男則因臉部及手腳多處擦傷，被送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院接受救治。警方現場對3名駕駛實施酒測，檢測結果均為0，排除酒駕因素。

事發畫面。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

三民第一分局初步研判，肇事原因為施男未注意車前狀況所致。不過警方強調，詳細的事故責任歸屬仍有待交通警察大隊進一步進行鑑定分析，以釐清完整肇事經過。

警方呼籲駕駛人駕車應保持適當車速與車距，亦應確認與前後車距離，以避免交通事故發生，維護行車安全。

警方到場指揮交通。（圖／警方提供）

