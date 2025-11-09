影/高雄驚傳槍響！員警遭高速衝撞「1落網1在逃」

狀況一度緊急！高雄市新興區街頭今（9日）驚傳槍響，巨大聲音劃破寂靜，嚇壞附近居民，經了解，原來是有車輛拒檢衝撞員警跟警車，警方依法開槍制止，一共射了6發，逮捕一名少年還有一人在逃。

警方喝令車內人士下車，但駕駛黃男突然重踩油門衝撞員警跟警車逃逸。（圖／警方提供）

新興分局指出，事發的確切地點在星街與南台路的交叉口，凌晨3點25分發現有輛車違停，車內看到兩名形跡可疑的男子，旋即上前盤查，靠近時發現該車飄出濃厚的毒品氣味，盤查到一半駕駛竟然直接重踩油門，衝撞警車跟員警逃逸。

現場有位員警當下左手前臂擦挫傷，警車的右車身也損壞，員警為制止駕駛持續衝撞危害，依法使用警械朝該車的左側前、後輪射擊6發，但最後該車仍趁隙加速逃逸，車內一位17歲少年乘客則被當場逮捕，帶回偵訊，目前持續追緝逃逸的駕駛35歲黃男。

車內一位17歲少年乘客被逮。（圖／警方提供）

遭衝撞員警的傷勢。（圖／警方提供）

遭衝撞的警車。（圖／警方提供）

