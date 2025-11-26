影/高雄驚悚一幕！物流車闖紅燈「高速相撞小貨車」

撞擊瞬間力道極大！高雄市今天（26日）凌晨發生嚴重車禍，有輛超商的物流車闖紅燈，高速衝撞一輛綠燈直行的小貨車，瞬間衝撞的監視器畫面出爐。

車禍發生瞬間。 （圖／警方提供）

鳳山分局指出，事發的地點位於過埤路與過勇路交叉口，事發時間約在今天凌晨近3點左右，當時接獲車禍通報，立即派員警會同消防隊、救護人員趕往。

車禍發生瞬間。 （圖／警方提供）

警方抵達後初步清查，發現36歲陳男開著超商物流車，闖紅燈沿著過勇路南往北方向直行，當下路口有38歲羅姓男子駕駛的自小貨車，沿著過埤路東向西方向綠燈直行，2輛車在路口相撞。

廣告 廣告

車禍現場。 （圖／警方提供）

救護人員檢傷發現，羅男身上多處擦挫傷，緊急送往國軍高雄總醫院救治，所幸沒有生命危險，陳男身上也有擦傷，不過沒有就醫，2人經檢測都沒有酒駕，目前警方初步認定陳男開車闖紅燈是肇因，不過確切肇事原因跟責任歸屬，將由交通大隊分析研判。

延伸閱讀

台鐵基隆段出事！毒蟲拒檢「衝撞平交道」釀大誤點

高雄「海陸女士官斷魂」慘案最新！指揮部：全力協助辦後事

影/車毀人亡！國1銅鑼段重大車禍「駕駛不治」