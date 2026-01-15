影/高雄驚見巨量海洛因「可供30萬人吸食」！藏空壓機內遭破獲

高雄市近日破獲一起巨量毒品走私案，從一個從泰國運來，裝著一台空壓機的包裹中，查獲3.6公斤，市價1500萬的的海洛因，保守估計可供30萬人吸食，相當駭人。

警方模擬將海洛因從空壓機內取出步驟。（圖／中天新聞）

刑事警察局南部打擊犯罪中心（南打）指出，全案是在去年5月20日接獲情資，指稱有來自泰國之包裹疑似藏毒，經檢查發現該包裹於空壓機內部夾藏有3公斤之第一級毒品海洛因，遂與高雄市刑事大共組專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

查獲的海洛因跟空壓機。（圖／中天新聞）

為突破嚴密之機具外殼，專案小組動用機具切割破壞，發現工業用空壓機厚重之機殼內並非機械構造，而是被「雙獅地球標」海洛因磚替換，另海洛因磚體積經精密壓縮，單塊大小正好可放入口袋中，極易於運輸過程中隨身藏匿，該運毒集團企圖以厚重的空壓機金屬外殼來規避X光機掃描，並鎖定體積輕巧、高純度的磚塊狀海洛因以利後續分裝與轉運。

查獲的海洛因共3公斤。（圖／中天新聞）

南打表示，專案小組歷經數週追蹤監控，針對包裹流向進行布網，在去年12月間收網將取件人及集團相關共犯，計有張男跟王男2名嫌犯拘捕到案，偵訊後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

用來藏海洛因的空壓機。（圖／中天新聞）

而據相當於我國法務部法醫研究所的日本「科學警察研究所」，將每件毒品案中查獲的毒品，去除麵粉、葡萄糖等添加物後，精算出平均每個毒蟲吸海洛因一次，約需0.03克的純海洛因，我國檢警調查的相關數據亦與此相同，以此推算，1公斤的海洛因約可讓10萬人吸食，此次查獲的3公斤海洛因，若照毒品市場上通常的1比3或1比5比例，混合麵粉、葡萄糖等物再售出，保守估計可供30萬人吸食，相當可怕，所幸被警方及時破獲。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

