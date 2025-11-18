影/高雄鳳山男騎士遭無照少年追撞 頭部重創送醫不治

高雄市鳳山區17日深夜發生重大車禍，51歲馬姓男子騎車行經南京路、國泰路口時，突然向左偏移，遭後方17歲蔡姓少年無照駕駛從後追撞，馬男頭部重創送醫不治，蔡姓少年則身體多處擦挫傷。

高雄鳳山發生一起嚴重死亡車禍。（圖／翻攝照片）

鳳山警分局新甲派出所17日晚間10時32分獲報，鳳山區南京路、國泰路口發生車禍事故。經查，馬姓男子騎乘普通重型機車，沿著國泰路北向南方向行駛至路口處時，不明原因突然向左偏移。後方同向的蔡姓少年騎乘普通重型機車，未注意車前狀況，從後方追撞上去，兩人當場人車倒地。

廣告 廣告

警消據報趕赴現場處理，協助兩人送往醫院救治。馬男頭部受傷嚴重，意識模糊，到院前已無生命跡象，送至長庚醫院急救後，仍宣告不治。蔡姓少年身體多處擦挫傷，送往國軍高雄總醫院救治，所幸輕傷沒有生命危險。

高雄鳳山發生一起嚴重死亡車禍。（圖／翻攝照片）

警方勘驗車禍現場後確認，肇事的蔡姓少年本身沒有駕照，但酒測值為0，無酒駕情形。至於傷勢較重的馬男，酒測值仍待抽血檢驗。警方初步認定肇事原因為馬男不明原因偏左行駛、蔡姓少年未注意車前狀況所致，詳細肇事原因仍需交通大隊進一步判定。

延伸閱讀

影/板橋街頭壓制場面嚇壞路人 便衣警埋伏逮詐騙車手

國3龍井段山坡邊坡晚間「惡火延燒」！一度威脅高壓電塔

外交部明凱道辦迎賓活動 警周邊路段交管資訊一次看