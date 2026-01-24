影/高雄鳳山鐵皮屋火警 濃煙竄天撲滅又復燃
高雄市今（24）日發生一起火警，下午4時許鳳山區五甲一路上一棟鐵皮屋餐廳突然起火，現場悶燒冒出濃濃黑煙直竄天際，消防局獲報立刻派遣10車25人趕赴現場救援，1樓後方燃燒廚具及雜物，消防人員佈水線迅速撲滅火勢，沒多久火場內又有復燃狀況，警消持續灑水灌救，所幸未造成人員受傷，起火原因仍待後續調查釐清。
