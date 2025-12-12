影/高雄「全台最兇虎爺」遭竊！廖大乙：恐遭天兵天將懲罰

高雄旗山天后宮今（12）日在臉書上發出公告，表示廟內的虎爺神像遭竊，請求大眾協助尋找。廟方強調，惹到這位全台最兇的虎爺，後果不堪設想。所幸警方於當日找到失竊的虎爺，並將嫌疑人移送法辦。

高雄旗山天后宮今（12）日在臉書上發出公告，表示廟內的虎爺神像遭竊，請求大眾協助尋找。（圖／翻攝畫面）

據了解，這已經不是虎爺第一次遭竊。早在2015年，曾有竊賊偷走虎爺神像，結果連續三晚夢見被老虎追趕，最終心神不寧，無法忍受而主動將神像歸還。2023年時，另一名竊賊李嫌也因全身不適而被警方找到，並將神像送回。因此，旗山天后宮的虎爺被稱為「全台最兇」。

旗山天后宮的虎爺被稱為「全台最兇」。（圖／翻攝畫面）

民俗專家廖大乙對此表示，傳統上虎爺通常供奉於主神神桌下，象徵神明的座騎或先鋒。然而，旗山天后宮的金虎爺因其歷史地位特殊，曾協助平定匪亂，獲清朝皇帝敕封，地位相當崇高。廖專家警告，偷竊神明金身的人可能會遭受天兵天將的懲罰，必須儘快將神像歸還，否則將面臨心神不寧、家事不順及疾病纏身的厄運。

廖專家警告，偷竊神明金身的人可能會遭受天兵天將的懲罰。（圖／翻攝畫面）

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

