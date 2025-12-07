影/高雄「救護車載病患」遭高速撞上！驚悚直擊

今（7）日凌晨1時許，高雄市鼓山區美術東一路與美術東四路口發生一起交通意外。38歲吳姓男子騎乘重機沿美術東一路由東往西直行，與32歲毛姓男子駕駛的救護車在路口相撞，吳男因此倒地受傷。

事發瞬間。 （圖／中天新聞）

警方初步調查指出，事發當時吳男正值綠燈狀態通過路口，而毛男則駕駛救護車沿美術東四路自北向南行駛，在紅燈情況下直行通過路口，導致雙方發生碰撞。由於救護車當時正載運傷患執行任務，消防局在事故發生後，迅速調派另一輛救護車前往現場，協助將原車上的傷患送往醫院。

被撞的救護車。 （圖／中天新聞）

倒地的吳姓騎士經送醫檢查後，確認僅有挫傷並無大礙。警方表示，雖然救護車執行緊急任務時享有優先通行權，但駕駛仍需注意路況安全。此次事故的詳細肇事責任歸屬及比例，目前仍由交通大隊持續調查釐清中。警方也提醒用路人，行經路口時應隨時注意周遭車況變化，確保自身與他人的行車安全。

機車的車損。 （圖／中天新聞）

救護車的車損。 （圖／中天新聞）

