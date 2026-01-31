影/高雄10歲童滑板衝車道釀連環車禍 3傷送醫幸無大礙

高雄市楠梓區興楠路昨（30）日晚間10時許發生一起連環車禍。一名10歲男童在騎樓玩滑板時，不慎讓滑板滑入馬路，導致一名28歲陳姓女機車騎士為閃避滑板急煞，後方23歲林姓男騎士及24歲江姓男騎士因反應不及發生追撞，事故還波及路旁停放的機車，造成現場一片狼藉。

一名10歲男童在騎樓玩滑板時，不慎讓滑板滑入馬路，導致連環車禍。（圖／警方提供）

隨後，119救護人員到場處理時，24歲吳姓男騎士與32歲莊姓女騎士閃避不及，也發生碰撞。事故共造成3人受傷，包括林姓、江姓及吳姓騎士，所幸經送醫治療後均無大礙。警方表示，現場檢測顯示，所有駕駛均無酒駕情形，詳細肇事原因仍需進一步調查，由交通大隊進行分析與研判。

現場一片狼藉。（圖／警方提供）

楠梓分局指出，事發當時，兩名男童正在住家騎樓玩滑板，其中一名男童不慎跌倒，滑板因此滑入車道，引發了這起連環車禍。目擊者表示，事發後，男童因目睹現場混亂場面而驚慌失措。警方提醒，家長應特別留意孩童的活動範圍，避免在車流量大的道路旁玩耍，以免發生意外。

車禍現場。（圖／中天新聞）

根據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款規定，行人於交通頻繁的道路或鐵路平交道附近嬉戲、奔跑、追逐等行為，若影響交通，將被處以500元罰鍰；若因行為導致他人車損或人身傷亡，則須依《刑法》過失傷害、過失致死罪及《民法》負起相關責任。

