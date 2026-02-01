影/高雄2起「垃圾車吃到吐」 皆鋰電池未分類起火悶燒

倒垃圾差點出人命！高雄市最近一連發生2起垃圾車緊急「卸貨」事件，車斗倒出堆積如山的垃圾，看起來像是「吃太飽」，然而真相其實是民眾隨意丟棄鋰電池導致悶燒，環保局示警，相關行為最高可處6000元罰鍰。

高雄市近日發生2起垃圾車悶燒事件，鋰電池和行動電源在車斗受擠壓起火，現場畫面可見有清潔隊員手持滅火器。（圖／Threads@321.annann授權提供）

有民眾在Threads分享1段影片，只見垃圾清運車停在路邊，車斗高高抬起，大量垃圾散落一地，讓目擊民眾驚呼「第一次看到垃圾車吃太飽了」。

這段「垃圾車飽吐」畫面也引起網友討論，有內行人指出內情恐怕不單純，「百分之百有人亂丟東西」、「工作人員手上有拿滅火器應該是裡面有東西燒起來」、「應該不是吃太飽，而是有違禁物品，例如鋰電池等物」。

清潔隊員緊急將車斗載運的垃圾倒在路上滅火。（圖／Threads@321.annann授權提供）

對此，高雄市環保局表示，近期在新興區復興一路、左營區西陵街共發生過2次垃圾悶燒事件，有民眾將鋰電池、行動電源隨其他垃圾丟進垃圾清運車，垃圾車斗的強大液壓壓縮機擠壓鋰電池進而破裂，因正負極短路造成數百度的高溫和火花，清潔員察覺車斗狂冒濃煙，這才發現車斗內部垃圾悶燒，被迫現場將垃圾倒在路面上滅火。

高雄市環保局提醒，民眾如要丟棄鋰電池產品或行動電源，必須單獨交給資源回收車或超商回收，而噴霧罐、瓦斯罐等高壓瓶罐也應確認排空再交給資收車，至於奶粉、麵粉等食用性粉狀物，需加水混合後再丟進廚餘桶。另金紙及香灰餘燼則需澆水至完全熄滅的狀態，才能裝袋丟棄。

若民眾貪圖一時方便，很有可能帶來清潔隊員的生命安全風險，若環保局發現民眾未依規定分類，將按《廢棄物清理法》開罰1200元至6000元罰鍰。

