影/髮禁爆衝突！陸師拉扯學生「強按在地剃頭」 影片曝光網譁然

大陸重慶市一所中學教師，因有學生違規燙、染髮，竟當眾把學生粗暴按在地上、強制剃髮，影片曝光各界譁然，校方8日坦承這名教師行為不當，已要求其向學生及家長道歉。

學生被一名教師強行按在地上剃髮。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這起事件發生於重慶市墊江縣第一中學，事發於7日，遭強制剃髮的學生透露，當時他因髮型問題與老師衝突，「我因為髮型問題，被老師推搡（推擠拉扯），後來就變成那樣了。」

根據影片畫面顯示，當時有多名學生圍觀，大家嚇得目瞪口呆，而這名教師動作粗暴，把學生用力按在上強行剃頭髮，影片曝光各界譁然。對於學生髮禁規定，該校一名人員說，校方確實對學生髮型有規範，但並非需要當場強制處理，「學校要求學生剪髮，學生可以自行修剪，也可以找學校的理髮師剪髮。」

廣告 廣告

這起事件曝光後，墊江縣教育委員會回應表示，已注意到相關情況，目前正調查處理，而校方坦言教師處理失當，未來將全面檢討校內管理方式，「我校將深刻吸取教訓，舉一反三，進一步強化師德師風建設，規範學校管理。」

延伸閱讀

黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」

電力產能是美3倍！馬斯克大膽預言 陸AI算力將領先世界

規避監管不確定性！輝達對陸企祭嚴格訂購條件 H200須全額預付