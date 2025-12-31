影／鬼滅歌姬炸了X！「主題曲搭配專屬影片」破萬觀看

被譽為「鬼滅歌姬」的LiSA登上《NHK紅白歌合戰》。（圖／翻攝自X）





被譽為「鬼滅歌姬」的LiSA今（31日）第4次登上《NHK紅白歌合戰》，演唱《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的主題曲〈照亮殘酷的夜晚（残酷な夜に輝け）〉，並帶來了專屬影片，迅速在X（前推特）引發鬼滅迷熱議。

LiSA這次為了《第76屆NHK紅白歌合戰》，特別準備了專屬影片，隨著她演唱〈照亮殘酷的夜晚（残酷な夜に輝け）〉的澎湃，影片中也播放了鬼殺隊與上弦們的戰鬥畫面，除了炭治郎和富岡義勇對戰猗窩座，還有蝴蝶忍與童磨的打鬥。

廣告 廣告

對於LiSA這次準備的驚喜舞台，迅速在X（前推特）引發了鬼滅迷熱議，許多人紛紛轉發片段。



【更多東森娛樂報導】

●福原愛再婚懷孕！溫泉旅行驚覺中獎 橫濱男反應曝光

●日演員新井浩文性侵遭判4年 出獄後回歸幕前

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

