影/魂兮歸來！殉職勇消詹能傑移靈 同袍冒雨哭紅眼送別

基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑因火災救人殉職，昨（22）日家屬重返事發地招魂，今天（23）日上午詹弟捧著靈位移往會場，妻子緊隨在身邊，消防同仁也冒著雨前來跟這位英雄送別。

回顧整起事件，基隆市「台北生活家」社區住宅21日晚間二樓發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑抵達現場時，濃煙已不斷自窗戶竄出。屋內堆滿大量回收雜物，幾乎占據整個室內空間，嚴重阻礙救援動線。

詹能傑三度進入火場救援，當他發現受困的30多歲羅姓女子被物品壓住，立刻將自己的面罩給了羅女，自己與其他義消共用面罩，最終疑吸入煙霧嗆傷昏迷，送醫宣告不治。

詹能傑妻子（右白衣）。（圖／中天新聞）

今天詹能傑移靈，弟弟詹庭豪捧著靈位走進會場，詹能傑妻子一路緊隨，許多消防同仁也抵達現場泛淚送別，場面相當哀戚。詹能傑生前與愛妻育有一名9歲女兒，消防署長蕭煥章承諾，將照顧詹的女兒一路到大學畢業，讓罹難同仁盡可能無後顧之憂。

昨日家屬也表達希望能讓詹能傑入祀忠烈祠，基隆市長謝國樑表示，這部分他會努力爭取，接下來會照顧殉職小隊長家屬，以及關心受傷的市民朋友為優先。稍早，內政部長劉世芳也透露，目前已經簽辦相關程序，盼能盡早達成家屬的期望。

多消防同仁也抵達現場泛淚送別詹能傑。（圖／中天新聞）

