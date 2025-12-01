影/魂斷16歲！台中街頭雙載機車飆速撞碎1死 女受傷失語

同齡的女伴當場嚇傻！台中市南區今（1日）凌晨快天亮時發生慘劇，有位沒駕照的16歲少年載妹騎車，不明原因高速自撞分隔島，噴飛重摔不幸身亡，現場相當慘烈。

高姓騎士被送醫急救仍宣告不治。 （圖／中天新聞）

台中市消防局指出，凌晨5點25分左右，車禍發生的地點在建成街跟合作街交叉口，消防局獲報後立刻出動大里分隊趕往，抵達時發現狀況相當嚴重，只見一輛機車甩停在路中間，損毀相當嚴重，男騎士跟女乘客都倒在地上。

16歲魏姓少女乘客也被送醫。 （圖／中天新聞）

救護人員連忙上前檢傷，發現男騎士已經沒有呼吸、心跳等生命跡象，女乘客全身多處擦挫傷意識清楚，2人被送往中國醫藥大學附設醫院搶救後，男方仍因傷勢過重在今天上午8點多宣告不治，女方則是沒有生命危險。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

經轄區警方第三分局調查，男騎士姓高，女乘客姓魏，2人同年都是16歲，但魏姓少女心理受創太深，目前仍處於嚴重驚嚇狀態，情緒相當不穩定無法言語跟做筆錄，2名少年少女是否為男女朋友，車禍又是怎麼發生的，警方目前先將遺體報請台中地檢署的檢察官跟法醫相驗，並同時調閱相關監視器，要釐清案發的原因跟經過，魏姓少女的筆錄仍有待她情緒平復後再行補齊。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

