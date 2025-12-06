影/魔神仔抓走？高雄男登山失蹤半月仍未尋獲 家屬心急如焚

一名62歲的鄧姓男子於11月20日上午9時獨自前往壽山國家自然公園運動，此後便音訊全無。高雄市鼓山分局在本月5日接獲緊急通報後，迅速組成搜救隊伍，包括警察、消防人員及公園警察，展開地毯式搜索，然而至今仍未找到鄧男的蹤跡。

一名62歲的鄧姓男子於11月20日上午9時獨自前往壽山國家自然公園運動，此後便音訊全無。（圖／翻攝畫面）

鄧男平日有登山習慣，但此次未告知家人詳細行程，且習慣獨自行動，令家屬相當擔憂。壽山地勢崎嶇，步道複雜，加上近期天氣不穩，增加了搜救的困難度。搜救人員在低溫和濕滑的環境中，深入陡坡、岩縫及偏僻小徑進行搜索，甚至動用空拍機進行高空監測，仍未發現任何線索。

鼓山分局長陳奕良表示，已擴大搜索範圍並調閱周邊監視器，呼籲民眾若在11月20日後曾在壽山一帶見過鄧男，或掌握任何線索，請立即與警方聯繫。他也提醒，近期登山意外頻傳，民眾從事山區活動時務必注意天候變化與自身安全，並建議登山時不應獨行，行程也需告知家人。

