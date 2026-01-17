影/魔神仔牽走？花蓮62歲嬤散步失蹤 在10公里外山區找到

花蓮縣玉里鎮一名62歲高姓婦人日前外出散步後失蹤，經過警方與民眾合力搜尋，最終在距離住家10公里外的督林山區尋獲，所幸及時救援，避免發生更嚴重的意外。

玉里分局中平派出所接獲田姓老翁報案，表示妻子上午出門散步後遲遲未返，家屬在住家附近尋找未果，擔心發生意外而請求協助。所長余明和立即採取行動，將失蹤婦人資訊發布至轄內各村落通訊群組，並請村長透過廣播通知部落居民協尋。

「看到搜救群組我就過去到河邊那邊，一直往河裡，一直往上面那個產業道路。」參與搜救的曾姓民眾說明當時情況。警方調閱監視器畫面後，發現高姓婦人沿著豐坪溪溪床向山區方向行走，情況令人擔憂。

下午3點，搜救隊伍集結部落幹部、山警及熱心民眾，沿著溪床、山徑及附近林道展開地毯式搜索。搜救人員分段推進、交叉比對地形，確保不遺漏任何可能藏身或跌倒的位置。

「她全身濕濕的，頭髮也是。啊那頭這邊有一點破皮還是腳那邊有點破皮，已經沒有體力了。」另一位協助搜救的田姓民眾描述發現婦人時的狀況。搜救人員發現，前往尋獲地點必須先跨越河床再進入林道，地形崎嶇且海拔約20公尺。

經過4小時的持續努力，搜救隊在下午6點30分左右於督林山區發現高姓婦人倒臥在地，當時她全身虛弱、語無倫次，但意識仍清楚。婦人被問及為何走這麼遠時，精神恍惚地表示不清楚。為爭取救援時效，搜救人員以小貨車將婦人載下山，同步通報消防單位派遣救護車送醫。

「歷經4個小時，以督林山區十公里處順利尋獲高姓婦女。」玉里分局中平所長余明和表示。玉里分局長黃清暉則指出，此次救援行動充分展現警方守護民眾生命安全的決心，以及警民合作、社區互助的力量。

黃分局長也提醒民眾，家中若有年長、行動不便或身體狀況不佳的長輩，應多加留意其外出行蹤，必要時可配戴定位設備或隨身攜帶聯絡資訊，以利緊急狀況時即時協助。

