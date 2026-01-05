影／《魷魚遊戲》後東山再起！T.O.P. 宣布回歸歌手身分 睽違13年預告新專輯籌備中！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]

影音中心／孫睿瑜

韓國經典男團 BIGBANG 出身的 T.O.P（崔勝鉉） 正式宣告回歸歌手身分。1日他透過社群平台預告全新音樂計畫，寫下「A NEW ALBUM IS ON THE WAY（新專輯即將發行）」掀起粉絲熱議。影片中他在一張大壁紙上寫道「ANOTHER DIMENSION（多重視角）」也被解讀為新專輯名稱；他也公開全新 Instagram 帳號「topspot_pictures」似乎也象徵這次回歸的全新身分。

這將是 T.O.P 自 2013 年 11 月推出數位單曲《DOOM DADA》後，睽違 13 年再度發行個人音樂作品；而今年同時適逢 BIGBANG 出道 20 週年，也讓這次回歸更具象徵意義。事實上，T.O.P 在 2016 年因大麻吸食事件遭判刑10個月、緩刑 2 年，隨後全面中斷演藝活動。直到 2024年憑在《魷魚遊戲 2》演出「薩諾斯」一角重返演藝事業，再度成為話題焦點。

出身自 BIGBANG 的「T.O.P.」崔勝鉉日前正式宣布回歸歌手身分。（圖／IG：ttt）





