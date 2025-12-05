影/鯛魚排檢驗爆烏龍！養殖戶大度原諒：不會提告

高雄市府衛生局人員疏失導致的鯛魚禁藥烏龍案，衝擊最大的養殖戶許姓漁民終獲清白，坦言這幾天煩惱到睡不好，但也大度表示不會提告追究。

許姓漁民終獲清白，坦言這幾天煩惱到睡不好。（圖／中天新聞）

高雄市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）及檢驗科長林學慶（右）昨晚召開記者會，為此次的檢驗結果公開致歉。針對責任歸屬，黃志中表示，當事陳姓女研究助理已到案並承認操作錯誤，但衛生局不會僅追究第一線操作人員的責任。「我們將進行全面性檢討，最高層級追究到副局長。」至於業者求償事宜，黃志中明確表示將依照國家賠償法規定處理，「該負責就負責」，衛生局已派員向業者致歉。

遭烏龍案波及、衝擊最大的養殖戶、東勢鄉許姓漁民直言，這幾天很煩惱，煩惱到睡不著，記者每天都打電話來詢問，魚池也被縣府管制，原本池內有5萬多尾鯛魚，現在只剩下2、3萬尾。他直說，「以後要注意啦，這要怎麼說賠償？只是說要幫我們好好澄清」。現場媒體直呼：「度量這麼大喔？」他則無奈表示，「阿不然要怎麼辦？」

