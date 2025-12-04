影/鯛魚排藥檢鬧烏龍！高雄衛生局：找不到出包檢驗員

記者高珞曦／綜合報導

全聯「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局驗出禁藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），沒想到衛生局4日坦承內部調查發現人為電腦設定錯誤，稍早高市衛生局長黃志中等人道歉，但聯繫不上涉事人員陳女。

（左起）高雄市衛生局副局長 潘炤穎、局長黃志中、檢驗科長林學慶 4日就全聯台灣鯛魚排因「人為電腦設定錯誤」導致藥檢結果超標10倍的烏龍道歉。（圖／中天新聞）

高雄市衛生局4日表示，針對本局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）一案疑義，今日經內部調查檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但測量恩氟喹啉羧酸的檢驗條件，因不明原因遭人為電腦設定錯誤而放大10倍，致使檢驗人員陳姓女研究助理10月27日的最終檢驗計算結果為「不合格」，加上其他同仁複驗檢查時，出於慣性操作，並未發現電腦設定有誤，實際正確結果應為「未檢出」。

高雄市衛生局已主動移送檢調釐清陳女為故意或過失，另此異常事件也在第一時間通報中央主管機關食藥署，高雄市衛生局深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

然而高雄市衛生局也提到，這名陳姓女研究助理是通過合格認證的檢驗人員，11月4日因考上高普考離職，本次事發至今未能聯絡到陳女。

