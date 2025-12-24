影／鱷魚原廠廠拍台中場開跑 全系列商品下殺1折起引爆搶購潮

▲年終採購熱潮啟動，「鱷魚原廠廠拍」今日起在台中總公司火熱開場，鱷魚全系列商品以超低價1折起拋售，吸引眾多民眾爭相搶購。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】年終採購熱潮啟動，單一服飾品牌規模最大的「鱷魚原廠廠拍」今（24）日起火熱開場，主打全系列商品下殺1折起，並結合滿額贈、摸彩與韓國美食展等多重優惠，還加碼舉辦公益捐血活動，回饋社會。活動除在台中總公司開跑外，彰化埤頭工廠場次將於12月31日開幕，推出備受矚目的「一元商品大搶購」，預料再掀一波搶購人潮。

台灣勁越股份有限公司開發設計部經理鍾文玲表示，今年特別企劃，鱷魚全系列商品，包括男女休閒服飾、童裝、皮件、內著、帕襪、寢具等，數十萬件商品，將以超低價1折起進行拋售。今年特別規劃了韓國美食展；一次購足，歡樂過新年。全場還有消費滿5千送3百元折價券，再加送摸彩券1張；獎品包括「i-phone 17」等大獎。

▲台灣勁越股份有限公司開發設計部經理鍾文玲表示，今年特別企劃，鱷魚全系列商品將以超低價1折起進行拋售。

鍾文玲指出，此外「鱷魚原廠廠拍」再加碼，全台唯一的「全場消費累積滿額加碼送」、「天天來店禮」等等好康活動，獎品總值超過350萬元！韓國食品展，時尚、購物、美食，盡在鱷魚原廠廠拍。

▲台灣勁越股份有限公司開發設計部經理鍾文玲分享了羽絨外套的挑選及保養建議。

鍾文玲說，另為善盡企業責任，今日特別舉辦「捐血有你，熱血相挺」的活動，號召更多的人一起參與公益捐血活動，凡在活動現場，完成捐血250C.C.者，即可獲贈鱷魚衣服乙件，以及三百元商品折價券1張，歡迎大家踴躍捐血，一起共襄盛舉！

▲為善盡企業責任，鱷魚原廠廠拍今日特別舉辦「捐血有你，熱血相挺」的活動，號召更多的人一起參與公益捐血活動。

鍾文玲表示，鱷魚原廠廠拍台中總公司場次於2025年12月24日至12月28日舉行，每日上午10時至下午6時，在台中精密機械園區精科中路22號登場，洽詢電話為04-35008866；彰化埤頭工廠場次則自2025年12月31日至2026年1月4日登場，31日開幕當天上午9時20分將特別推出氣氛熱烈的「一元商品大搶購」，廠拍活動每日自上午9時30分至下午5時舉行，地點位於彰化縣埤頭鄉豐崙村沙崙路439號，服務專線04-8006151，誠摯邀請民眾踴躍前往採購。