影／鱷魚原廠廠拍彰化埤頭工廠震撼登場 超殺優惠「1元商品」大搶購

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年終採購熱潮來臨，單一服飾品牌規模最大的「鱷魚原廠廠拍」活動將於12月31日起在彰化埤頭工廠震撼登場，現場集結品牌全系列商品，涵蓋男女休閒服飾、童裝、皮件、內著、襪品及寢具等數十萬件商品，全面下殺1折起，提供民眾一次購足的超值選擇。此外，今年鱷魚原廠廠拍還特別結合韓國美食展，開幕當天上午9時20分更規劃「一元商品大搶購」超殺優惠活動，買到絕對賺到，歡迎民眾把握機會搶購。

台灣勁越股份有限公司開發設計部經理鍾文玲表示，鱷魚原廠廠拍活動全面商品一折起，單筆消費滿5,000元即贈300元折價券及摸彩券，且消費金額可累計，不限當日發票。今年特別推出一系列防水、透濕的羽絨外套，全數採用羽絨填充，主打機能性與設計感兼具。

鍾文玲指出，今年商品設計以時尚剪裁為概念，考量許多消費者前往韓國、日本或其他寒帶國家旅遊，希望大家在保暖之餘也能穿得好看，因此在外套設計中加入腰線剪裁，不僅女性款式有修身設計，男性款式同樣融入腰線元素，提升整體穿搭質感。這款羽絨外套具備防水又透濕的特性，水分子無法滲入，遇到小雨時只需輕輕撥開，水珠便會順著布料滑落，在防水的同時維持高度保暖效果，並推出多種顏色供消費者選擇。

鍾文玲說，除了厚款羽絨外套外，也同步推出輕薄型羽絨服，適合不那麼怕冷的族群穿著；另外還有機能型立體棉外套，皆以單一特價回饋消費者。她強調，立體棉外套內層加有絨裡設計，保暖度不輸羽絨，兼具輕量與實用性。

鍾文玲表示，鱷魚原廠廠拍不僅販售秋冬系列商品，也規劃一整區春夏商品專區，價格包含390元、590元及790元，讓民眾可依喜好顏色與款式自由挑選，並提供男女款短袖及輕便外套，滿足不同季節穿搭需求。

鍾文玲說，鱷魚原廠廠拍彰化埤頭工廠活動將於12月31日開幕，當日上午9點20分推出「一元商品大搶購」活動，現場準備外套、褲子及上衣等商品，每件只要1元，每人限搶兩件，希望讓到場民眾都能搶到超值好康。此外，活動期間單筆消費滿5,000元即可獲得300元折價券及摸彩券，最大獎為iPhone 17，將於1月4日下午5點在活動現場以直播方式公開抽出，並同步抽出其他多項獎品。

鍾文玲指出，今年鱷魚原廠廠拍還結合韓國美食展，現場販售人參雞、紅棗茶、柚子茶等多款人氣商品，讓無法出國的民眾，也能一次購足道地韓國風味商品。

彰化埤頭工廠「鱷魚原廠廠拍」活動將於2025年12月31日至2026年1月4日，在彰化縣埤頭鄉豐崙村沙崙路439號的埤頭工廠熱鬧登場，活動時間為每日上午9時30分至下午5時，提供民眾年終採購的多元選擇，歡迎民眾把握期間前往選購，相關活動資訊也可洽服務專線04-8006151。