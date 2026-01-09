影／鳥版擂台賽！ 2隻家八哥激烈搏鬥 同類當裁判

屏東高屏舊鐵橋附近日前上演一場精彩的「鳥版擂台賽」。（圖／東森新聞）





屏東高屏舊鐵橋附近日前上演一場精彩的「鳥版擂台賽」，有民眾目擊兩隻家八哥不知何故互看不順眼，當街激烈開打，雙方互啄、壓制長達三分鐘。不過最吸睛的卻是旁邊第三隻八哥，全程袖手旁觀，甚至左右跳動彷彿在「讀秒」，逗趣模樣讓圍觀民眾笑稱，這隻鳥根本就是格鬥賽的裁判。



目擊民眾表示，當時正在散步，意外發現這三隻家八哥的互動相當罕見。其中兩隻在地上激烈搏鬥，不僅互相纏鬥、咬住對方，還張開翅膀試圖掙脫壓制，場面火爆。一旁圍觀的民眾忍不住驚呼「好兇」、「打到倒在地上了」，甚至看著第三隻鳥打趣地說，那隻就是裁判，正在確認有沒有人犯規。

這場如同MMA綜合格鬥的鳥類爭鬥，一路從橋上打到橋下，過程長達三分鐘以上。圍觀群眾笑說，那隻「裁判」原本在旁看熱鬧，左右跳來跳去像是在讀秒，最後似乎是看不下去了，頻頻點頭的動作就像在拜託雙方「別打了、手下留情」。最終勝負揭曉，「裁判」逕自離場，落敗的一方則倒臥在地喘息，戲劇化的過程讓網友也笑稱這是標準的「鳥版擂台賽」。



針對這場激烈的街頭格鬥，屏東縣野鳥學會常務監事蕭恩沛分析，打架的原因通常是為了爭奪地盤或是求偶。他指出，由於家八哥公母同型，從外觀上難以分辨性別，因此無法確定旁邊觀戰的是否為母鳥，但不排除是兩隻公鳥為了爭風吃醋而大打出手。



專家進一步說明，家八哥屬於外來種，原產於中亞、南亞及中國等地，後來擴散至美洲與亞洲。牠們屬於雜食性，喜歡開放的樹林環境，天生具有強烈的領地意識且個性兇猛，同類之間的競爭打鬥其實見怪不怪。不過這回出現「兩隻PK、一隻當裁判」的生動畫面，也意外成為民眾茶餘飯後的趣味話題。

