（影）鳳凰城颳「台」風 台積社區半年完售 知名品牌搶進布局

[Newtalk新聞] 台積電在美國鳳凰城設廠，不僅帶動供應鏈廠商前往設據點，包房地產、銀行及多家發源自台灣的餐飲業也搶進布局。專營海外不動產的德載不動產執行長曾意婷指出，越來越多台灣傳產企業與高資產族群，房市布局就是「跟著台積電走」，台灣「錢」進鳳凰城相當明顯，隨著台積鳳凰社區迅速完售，鳳凰城颳「台」風已經勢不可擋。





曾意婷本人目前就在鳳凰城考察，她在出發出特別針對近半年來這股「台風」發表看法，她指出，華航直飛鳳凰城的航線已於12月3開航，星宇航空也要在明年1月15日跟進；此外，包括中國信託、鼎泰豐、八方雲集、大魯閣、日出茶太、德載國際不動產等知名品牌均已搶進鳳凰城布局。

曾意婷表示，受惠台積電及供應鏈大量進駐，鳳凰城周邊的住宅需求大幅增加，特別是距離廠區約20分鐘車程的皮奧里亞（Peoria）地區，建案銷售迅速。當地首批獨棟別墅總戶數88戶、總銷約台幣20億元，每戶平均總價約70萬美元、折合台幣約2,200萬元，進場不到半年被搶購一空，其中約有一半買家來自台灣，而高科技相關族群約占三成，傳產業、自營商也不少！當然，曾意婷也挑了其中一戶，成為台積鳳凰社區的一員。





此外，鳳凰城的土地市場還因台積電「親自下場」再度升溫！據美國亞利桑那州媒體AZ Family報導指出，台積電正與美國普得集團（Pulte Group）攜手爭取參與亞利桑那州首府鳳凰城北部North Park（北園）開發案。North Park是將6,000多英畝（約2,400公頃）的州有信託土地（state trust land）進行重劃。





曾意婷表示，台積電著眼於北鳳凰城土地擴張，與美國第三大開發商PULTE集團一起申請國家信託土地拍賣，基地面積902英畝、約110.4萬坪。這塊土地屬於住商混合區，可蓋住宅與商場、飯店、商辦，拍賣底價約台幣62億元，預計明年1月7日競標，已帶動周邊土地跟著水漲船高，掀起美國開發商高價搶地熱潮！





根據最新統計，2025年10月鳳凰城獨棟住宅成交量較去年同期成長4.9%，全美平均僅1.5%。今年前10個月累計成交量增加3.8%，共售出近 52,000 戶。雖房價上漲，但住房負擔能力指數仍由69提升至71，代表71% 的家庭仍能負擔中位數價格住宅，較去年提升2.9%。兩個非常好的跡象，房主們看到房價上漲，個人資產增加，與此同時，收入增長意味著與去年相比，更多家庭能夠購買中等價位的房屋。





曾意婷說，鳳凰城雖然房價上漲，但住房負擔能力指數仍由69提升至71，代表71％的家庭仍能負擔中位數價格住宅，較去年提升2.9％。在台積電與全球科技產業雙重推動下，鳳凰城房市正迎來新一波城市擴張期，也成為台灣資金與產業鏈海外布局的最新熱點。總結就是，整體而言，亞利桑那正以穩健而務實的步伐，從傳統住宅市場蛻變為兼具高科技產業與宜居都市的新典範，當然會是國人布局海外房地產的重要標的。

