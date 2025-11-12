影/鳳凰強雨淹宜蘭！蝦皮包裹泡水漂上街 網：我沒選海運啊
鳳凰颱風未登陸就已在全台多地造成災情，宜蘭縣在過去64小時累積雨量最高紀錄已達1062.5毫米，有民眾目擊宜蘭羅東監理站旁的蝦皮「店到店」取貨站點貨物被雨水沖上街頭，業者也公布後續處理方式。
據中央氣象署10日凌晨12時至12日傍晚5時觀測紀錄，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺測站3天累積雨量達1062.5毫米，成為目前宜蘭縣乃至全台累積雨量最高紀錄。
目擊民眾在Threads發文驚呼「你的訂單正在泡水中」！從該民眾分享的影片畫面可見，11日晚間他經過宜蘭五結鄉羅東監理站，當時大雨在路面淹出大片「池塘」，附近1處蝦皮購物店到店取貨站點的包裹被積水沖出來，隨水流漂蕩街頭。
畫面引起網友熱議，紛紛留言，「您好，您的貨品已經在太平洋漂流中」、「我明明沒選海運」、「幸好我貨全領完了，嚇爛」、「我終於知道為什麼颱風天過後有時候包裹都會不見了，他們去衝浪不告訴我」、「天哪我昨天才去這家領」。
據《三立新聞網》報導，蝦皮表示11日晚間已在第一時間派員收回包裹，且整理完畢，將逐件確認貨品狀況，平台將按規定賠付受損包裹的賣家，並協助買家退款。如果消費者對收到的包裹有疑慮，也可依規定申請退貨退款，保障用戶權益。
