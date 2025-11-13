影/鳳凰襲台驚險一幕！三峽「男子噴飛墜橋」

鳳凰颱風目前已減弱成熱帶性低氣壓，但造成的風雨仍不小，新北市三峽區今（13日）凌晨發生颱風天的嚴重車禍，有輛機車大雨滂沱行進時，跟對向的車輛碰撞，騎士當場噴飛墜落到橋下。

車禍現場。（圖／警方提供）

三峽分局指出，事發的確切地點在佳興路跟佳福路交叉口，凌晨1點24分，25歲陳男開車由佳興路欲左轉佳福路時，與對向直行，騎著機車的19歲郭男發生碰撞，導致郭男人噴飛摔到橋下，獲報後旋即會同消防隊趕往救援。

車禍現場。（圖／警方提供）

廣告 廣告

警消抵達時，發現郭男墜落3公尺深、約1層樓高的橋下，當他們大聲呼喊該男時，立刻獲得他意識清楚的回應。消防員趕緊垂降下去將人吊掛上來，檢傷發現四肢擦挫傷，送亞東醫院救治後沒有生命危險。

車禍現場。（圖／警方提供）

陳男經檢測沒有酒駕，郭男的酒測值仍待亞東醫院抽血檢驗，現場亦未發現違禁物品，所幸連日豪大雨，讓佳興橋下的泥土鬆軟，郭男墜下時整個人被土堆「包」住，才未釀成更嚴重的傷勢，確切事發原因跟肇責歸屬，警方持續釐清中

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／警方提供）

車禍現場。（圖／警方提供）

延伸閱讀

馬公北辰市場凌晨大火！火舌迅速延燒吞噬多個攤位

台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫

新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救