影/鳳凰颱風下的女英雄！宜蘭護理師竹筏載機車趕著救人
宜蘭縣五結鄉受到鳳凰颱風的影響，遭遇嚴重淹水。當地一名護理師為了能順利上班救助需要幫助的民眾，決定在家人的協助下，使用竹筏將機車載運出門。
根據五結鄉民代表張亮軒的描述，雖然12日早上雨過天晴，但淹水情況依然嚴重，尤其是五十二甲濕地保護區周邊。護理師的父親林先生擔心醫院人力短缺，因此堅持讓女兒出門，這樣的敬業精神與父愛令人感佩。護理師在完成工作後，還特意攜帶糧食分發給受困居民，表現出強烈的社會責任感。
此外，張亮軒指出，五十二甲濕地在此次災害中發揮了重要作用，幫助減緩災情，但災後的快速排水工作仍然是當前的首要任務。中央氣象署則提醒，隨著鳳凰颱風的登陸，北部及東部地區需特別注意強降雨和強風的影響。
