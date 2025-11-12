影/鳳凰颱風下的女英雄！宜蘭護理師竹筏載機車趕著救人

宜蘭縣五結鄉受到鳳凰颱風的影響，遭遇嚴重淹水。當地一名護理師為了能順利上班救助需要幫助的民眾，決定在家人的協助下，使用竹筏將機車載運出門。

根據五結鄉民代表張亮軒的描述，雖然12日早上雨過天晴，但淹水情況依然嚴重，尤其是五十二甲濕地保護區周邊。護理師的父親林先生擔心醫院人力短缺，因此堅持讓女兒出門，這樣的敬業精神與父愛令人感佩。護理師在完成工作後，還特意攜帶糧食分發給受困居民，表現出強烈的社會責任感。

廣告 廣告

宜蘭縣五結鄉一名護理師上班救助需要幫助的民眾，在家人的協助下，使用竹筏將機車載運出門。（圖／五結鄉民代表張亮軒提供）

此外，張亮軒指出，五十二甲濕地在此次災害中發揮了重要作用，幫助減緩災情，但災後的快速排水工作仍然是當前的首要任務。中央氣象署則提醒，隨著鳳凰颱風的登陸，北部及東部地區需特別注意強降雨和強風的影響。

宜蘭縣五結鄉汪洋一片。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

陸戰隊兩棲車輾爆民車大轉折！2車主「仍未報案求償」

賭颱風假大翻車發雞排！台大生曝「珍奶縮水」苦喊：沒錢了

與卓榮泰同賠償壓毀民車？ 顧立雄：不會讓官兵承擔責任