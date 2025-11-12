影／鳳凰颱風影響彰化停電687戶 台電動員158人搶修已全數復電
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】受鳳凰颱風影響，台電彰化區營業處表示，今（12）日白天彰化地區仍出現小規模停電，截至下午5時，累計曾停電戶數達687戶，主要集中於彰化市、芬園鄉及花壇鄉。台電已動員158名人力及45部車輛搶修，目前所有用戶均已恢復供電。
台電彰化區處指出，台電公告已復電地區，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。
台電彰化區處表示，感謝本次風災多數彰化地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，台電彰化區營業處也提醒民眾，雖然鳳凰颱風已逐漸遠離，但近期彰化地區仍有狂風及雨勢，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。
