影/鳳山國中生「牽車護身障伯過馬路」 校方頒獎狀表揚

感謝台灣最美風景！高雄市鳳山區最近有1名國中男學生牽車護送身障阿伯過馬路，畫面在網路引發熱議。校方28日表揚這位江姓學生善舉，在全校集會公開表揚，成為表率。

高雄市鳳山國中1名江姓學生（藍衣）牽腳踏車護送1名身障阿伯過馬路，許多人看了讚賞有加。（圖／Threads@jasonfu.mb授權提供）

據了解，先前有民眾在Threads分享1段影片，當時1位阿伯正在過馬路，由於雙腿不便，阿伯只能用雙手撐地緩緩前進，該名江姓國中生牽著腳踏車跟在阿伯旁邊，並抬頭注意周遭車輛，護著阿伯過馬路。

江生幫忙注意周邊車輛，前方也有1輛汽車禮讓。（圖／Threads@jasonfu.mb授權提供）

這樣的暖心之舉感動目擊民眾，「有人看得出這個帥氣的弟弟是哪個學校的嗎？感覺值得嘉獎啊，我覺得自愧不如，我路過可能沒看到就經過了，看到也不一定會停下來幫忙」。

江生（右）牽車護送身障阿伯的暖舉曝光，由校長林季玲在全校集會頒獎狀表揚。（圖／高雄市教育局提供）

貼文傳開感動不少網友，有眼尖網友認出江姓國中生所屬學校鳳山國中，紛紛去信學校表揚江生善舉。而校方也在28日全校集會上，公開讚揚江生並頒發獎金2000元與獎狀。據《中時新聞網》，江生透露，那時自己只是本能的希望阿伯可以安全過馬路，這才下車陪伴阿伯，後來阿伯還關心他「午餐吃了沒」，感到很溫暖，他沒想到事後會在網路爆紅。

