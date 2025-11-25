影/鳳山毒鴛鴦昏睡停路中 車上發現菸彈和開山刀

日前高雄鳳山南光街一處民宅前，一輛白色自小客車停在路中間，車上男女兩人昏睡不醒，民眾擔心出事立刻通報警消。警方到場盤查，女駕駛與男乘客驚醒，警方於車內發現安非他命、開山刀以及菸彈。

女性駕駛的包包內及車上查獲安非他命、毒品吸食器、菸彈，以及一把開山刀，並在後車廂內查獲一面不明車牌。（圖／中天新聞）

消防隊到場後，正準備破門進行救援時，車內兩人突然驚醒，一度不配合受檢，甚至與警方爆發口角，後在警方喝令之下，兩人才下車接受盤查。警方於搜查時發現車內瀰漫一股濃重的毒品味道，立刻察覺有異，隨即在女性駕駛的包包內及車上查獲安非他命、毒品吸食器、菸彈，以及一把開山刀，並在後車廂內查獲一面不明車牌。

警方後車廂內查獲一面不明車牌。（圖／中天新聞）

警方懷疑這對男女因吸食毒品後駕車而在路中昏睡，於是當場使用毒品試驗劑進行檢測。檢測結果顯示，車內安非他命呈現陽性反應，進一步確認涉毒可能性。同時，警方發現兩人駕駛的自小客車掛有他人車牌，該車輛也隨即被扣押。最終，兩人因毒品現行犯，被帶回派出所接受偵辦。

兩人一度不配合警方盤查。（圖／中天新聞）

※中天新聞提醒您，重視生命，拒絕毒害。

※中天新聞提醒您，吸毒等於自殺，拒毒健康快樂。

