影/鴿舍變槍枝改造工廠 刑事局突襲逮人扣5把長槍

刑事局破獲一處槍枝改造工廠，該工廠隱身在花蓮一處鴿舍，嫌犯表面上養賽鴿掩護槍彈改造與組裝，警方日前前往查緝逮人並查扣5把長槍與大批工具，訊後依法送辦。

警方前往花蓮鴿舍查緝地下兵工廠。（圖／翻攝畫面）

刑事局南部打擊犯罪中心日前接獲情資，花蓮一名曾姓男子（28歲）涉嫌改造槍彈，遂成立專案小組進行追查，經長期蒐證掌握曾嫌行蹤並追查偵悉改槍地點後，依法聲請搜索票並執行查緝行動。

警方調查，曾男刻意租用人煙稀少山區農地，表面上以養賽鴿為業，實際上利用鴿舍倉庫作為掩護，在裡面私設工作區改造組裝非法槍彈，且該處地形封閉且飼養多隻中型犬警戒看門，藉此規避警方蒐證與查緝。

警方查扣5把長槍與大批犯罪工具。（圖／翻攝畫面）

專案小組於去年12月前往曾男位於花蓮萬榮鄉鴿舍倉庫執行搜索行動，在現場查獲非制式長槍5枝，鋼珠1袋、切割器、破壞鉗、固定鉗等改造工具1批等，現場改造工具齊全，其中3枝非制式長槍經鑑識初驗後認定具殺傷力，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署偵辦。

刑事局表示，將持續嚴查國內黑槍製改造源頭，全力肅槍維護社會安全，並提醒持有具殺傷力之槍械與子彈皆屬違法行為，呼籲民眾切勿以身試法，若發現非法槍械或可疑情資應主動向警方檢舉，共同維護社會安寧。

