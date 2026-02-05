影/鵝鑾鼻外海漁工右腿骨折！ 雲林艦冒6米巨浪成功救援

2月3日清晨，東港籍「嘉O」號漁船在鵝鑾鼻東南97浬處作業時，一名船員右小腿受傷疑似骨折，無法行動且傷情緊急。海巡署接獲通報後，立即派遣當時正在東南海域執行巡邏勤務的南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往執行救援任務。

2月3日清晨，東港籍「嘉O」號漁船在鵝鑾鼻東南97浬處作業時，一名船員右小腿受傷疑似骨折，海巡署緊急出動救援。（圖／海巡署提供）

2月3日17時許，雲林艦在鵝鑾鼻東南125浬處與「嘉O」號漁船會合，然而現場受強烈東北季風影響，海象極其惡劣，陣風達10級、浪高約6至7公尺。經評估後，因風浪過大無法立即進行接駁，雲林艦先行在旁戒護「嘉O」號漁船。

歷經一夜戒護，4日上午9時許，海象稍有趨緩，雲林艦立即進行人員接駁工作。由於受傷漁工因髖關節異位疼痛難忍，無法自行上擔架，雲林艦派出兩名具EMT2救護執照人員冒險跳至漁船，合力將傷患及一名陪同人員安全接駁登艦。

4日上午9時許，海象稍有趨緩，雲林艦立即進行人員接駁工作。（圖／海巡署提供）

經艦上醫官初步診療，研判傷者為右腳髖關節異位，隨即給予適當照護，雲林艦並以最大安全航速航向高雄港。2月4日15時30分，雲林艦順利抵達高雄港，傷患由船長家屬送往東港輔英醫院就醫治療。

海巡署強調，此次任務雲林艦於海象惡劣狀況中克服接駁困難，成功於黃金時間內救回受傷漁工，再次展現海巡守護人道救援的精神。面對突發海上事故，海巡人員始終秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。

海巡署呼籲，民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打118海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。（圖／海巡署提供）

海巡署呼籲，民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打118海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。

