(影)鹽酥雞攤驚見「料理鼠王」 30公分大老鼠狂嗑食材 衛生局急查辦

影片最早由臉書粉專「記者爆料網」曝光，可見一隻約30公分長的大老鼠，竟直接跳上攤位桌面，在各式食材間橫行啃食，畫面中牠踩在食材上大快朵頤，吃得津津有味，疑似攤位打烊後闖入「開宵夜」。該影片不少網友熱議，笑中帶酸，直言「衛生問題比笑話更可怕」、「行政主廚在驗收品質而已」、「廚師長在試菜」、「沒看過《料理鼠王》嗎？」、「這是新的炸物，一隻350元」。

對此，鹽酥雞業者回應，尚不清楚影片拍攝時間，目前已接獲衛生局稽查通知，將全力配合調查，店面將公休消毒，並加強攤位環境及食品衛生管理，避免類似情況再度發生。業者也無奈表示，整條路上餐飲店家多，老鼠真的防不慎防。坦承當下在備料沒注意到，當下就立即消毒，周邊食材也全部丟棄，已經聯絡滅鼠公司。





嘉義市衛生局則回應表示，獲報後已派員前往現場進行環境稽查與輔導，並協助改善餐車未覆蓋等問題，已命其限期改正，若屆期不改正，將裁處6萬元以上罰款，而業者8日也已閉店消毒。

