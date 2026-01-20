影／鹿港全民運動館招商說明拚雙贏 帶動運動產業鏈與青年就業
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府積極推動「八大生活圈全民運動館」計畫，備受海線居民期待的「鹿港全民運動館」，今（20）日在亞太鹿港渡假村舉辦招商說明會，彰化縣長王惠美親自主持，宣布該館預計於今(115)年底完工。王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，鹿港館由縣府自籌4億元經費，打造占地2公頃的2層樓現代化地標，館內規劃6大核心設施，包含設有SPA舒壓的室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場，歡迎專業團隊參與經營。
王惠美表示，今日說明會為「鹿港全民運動館」招商計畫。縣府目標於縣內八大生活圈各設立1座國民運動中心，和美館預計於今年3月啟用，鹿港館工程進度已超前，可望提前完工服務鄉親。鹿港館具備極佳市場潛力，鹿港鎮內約8萬人口，相鄰的福興鄉有約4萬人口，且緊鄰台61線西濱快速道路，交通路網涵蓋呈輻射往外，且擁有彰濱工業區龐大的勞工與就業市場。
▲彰化縣長王惠美說，縣府雖初步評估10年可創造約2.6億元的產值，但鹿港館周邊坐擁12萬人口基數及彰濱工業區龐大的就業人口，發展潛力遠不止於此。（圖／記者林明佑攝）
王惠美說，縣府雖初步評估10年可創造約2.6億元的產值，但鹿港館周邊坐擁12萬人口基數及彰濱工業區龐大的就業人口，發展潛力遠不止於此。今日與會都是專業經營者，未來也可能成為縣府的合作夥伴，非常歡迎大家提出寶貴意見，縣府會將好的建言納入標案需求。本案絕對沒有預設立場，將採公平、公正、公開的原則辦理，誠摯邀請專業團隊參與，共同開創營運佳績。
▲鹿港全民運動館預計於今(115)年底完工，縣府雖初步評估10年可創造約2.6億元的產值，但鹿港館周邊坐擁12萬人口基數及彰濱工業區龐大的就業人口，發展潛力遠不止於此。（圖／彰化縣政府提供）
教育處表示，針對廠商最關心的營運潛力，該館不僅服務鹿港鎮，更涵蓋鄰近的福興鄉、秀水鄉、線西鄉及和美鎮，擁有穩固的定居人口基數。加上彰濱工業區龐大的就業人口，以及鹿港本身強勁的觀光人流，具備「定居、產業、觀光」三大消費動能。
政府搭建舞台，需要民間專業團隊協助演繹。根據專業評估，該案營運後不僅能帶動運動產業鏈，更能為在地青年創造就業機會，是地方繁榮與商業獲利的雙贏佈局。說明會現場氣氛熱絡，吸引多家知名運動休閒業者與會交流。
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 14
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 238
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 32
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 4 小時前 ・ 56
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 242
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 198
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 9
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 3 小時前 ・ 4
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 4
李多慧遭爆難搞價碼高、活動減少 公司嚴正駁斥了
李多慧去年9月參與電影《辛亥隧道》演出，但有媒體指稱她為了配合宣傳行程，將減少今年上半年的公開活動，專心投入電影宣傳。此外，還有公關公司爆料她工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也高於市場行情。不過根據《NOWNEWS今日新聞》報導，李多慧經紀公司對此事件發聲...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 29
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 762
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言