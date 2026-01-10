影/鹿港古厝門檻浮現「地上霜」？ 真實身分惹眾議

彰化縣鹿港老街一棟百年古厝的廚房門檻處，出現了數處白色結晶體，在當地經營鬆餅店的老闆林裕柏將照片上傳至臉書社團詢問後，立刻引發在地人的熱烈討論，關於這層白色結晶的真實身分，也意外出現了截然不同的專業見解。

彰化縣鹿港老街一棟百年古厝的廚房門檻處，出現了數處白色結晶體。（圖／翻攝畫面，下同）

林裕柏表示，他租用位於大明街的百年古厝經營鬆餅屋，近來寒流發威，鹿港清晨的溫度大約在攝氏十度左右，天氣冷到讓人有如冰棒的感覺。他在店內廚房門檻意外看到幾處白白微亮的東西，蹲下來仔細觀察後發現還有些結晶體，感到相當困惑，於是直覺拍下照片上傳發問。貼文一出，許多鹿港在地人紛紛斷言這白色結晶體是「霜」，並表示鹿港在很久以前冬天就經常出現這種現象。

不過，曾任鹿港鎮公所農業課長的許丕和卻提出不同看法，他認為這比較可能是建築材料析出的「白華」，屬於水泥或磚縫產生的碳酸鈣結晶。許丕和解釋，真正的霜成分是水，摸起來會融化，而且大都是全面表層覆蓋，若摸看看會化成水才是霜。

針對這個特別出現在廚房門檻的現象，許丕和推測，由於該棟百年古厝的地基可能沒有鋪設混凝土，溼氣較重，加上廚房內有台製冰機，溫度會外洩，內外溫差與濕度結合，才會獨獨在廚房門檻處出現這種情況。

由於近來天氣持續低溫，「地上霜」的情況也仍在繼續上演中，也為古色古香的彰化帶來了新的顔色。

