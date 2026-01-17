影／鹿港婦聯會愛心聯合送暖 愛心物資助200戶弱勢邊緣戶

▲鹿港婦聯會長年投入地方公益不遺餘力，今日發起「愛心聯合秋冬送暖公益活動」，捐助給鹿港鎮內約200戶弱勢邊緣戶，盼在農曆新年到來前，為有需要的家庭送上一份實質關懷與溫暖。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鹿港婦聯會長年投入地方公益不遺餘力，今（17）日發起「愛心聯合秋冬送暖公益活動」，募集全聯禮券、白米、饅頭、麥片、麵條、米粉、衛生紙及洗潔精等多項民生物資，捐助給鹿港鎮內約200戶弱勢邊緣戶，盼在農曆新年到來前，為有需要的家庭送上一份實質關懷與溫暖。

鹿港鎮長許志宏表示，歲末年終是民眾準備迎接新年的時刻，但對部分弱勢家庭而言，生活壓力卻更加沉重，因此鹿港婦聯會特別整合愛心資源，透過物資捐贈方式，減輕基本生活負擔，讓受助家庭也能安心過年。

廣告 廣告

▲鹿港鎮長許志宏頒贈感謝狀。（記者林明佑翻攝）

此次募集的物資內容涵蓋日常所需，從主食、乾糧到清潔用品一應俱全，展現婦聯會對基層家庭實際需求的用心。鹿港婦聯會成員也親自參與物資整理與發放，將愛心一份份送到需要幫助的家庭手中。

▲鹿港鎮長許志宏頒贈感謝狀。（記者林明佑翻攝）

鹿港婦聯會指出，公益行動不只是物資的給予，更希望透過實際行動，傳遞社會的善意與關懷，讓弱勢家庭感受到社會並未遺忘他們。未來也將持續結合社會資源，推動更多關懷活動，讓善的力量在地方持續發光。