影／鹿港工藝美學匯聚 鹿秀社大秋季班靜態成果展今登場

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣各社區大學各具特色，其中深耕鹿港的鹿秀社區大學結合在地人文與傳統工藝，發展出兼具美學與生活實踐的終身學習成果，其「114年秋季班靜態成果展」於今（9）日起在鹿港鎮圖書藝文中心登場，展出多門課程學員作品，題材多元、風格豐富，不僅呈現學習成果，也展現學員逐步形塑的創作能量與個人特色。

彰化縣境內七所社區大學，因應各鄉鎮不同的人文條件與發展需求，逐步形塑出各具特色的終身學習樣貌。其中，深耕鹿港的鹿秀社區大學，長年結合地方濃厚的人文底蘊與傳統工藝，打造兼具藝術美學與生活實踐的學習平台，成為地方文化傳承的重要力量。

鹿秀社區大學「114年秋季班靜態成果展」今日起在鹿港鎮圖書藝文中心登場，展出多門課程學員的學習成果。走進展場，作品題材多元、風格豐富，在師資細心指導下，學員們從基礎技法到自我創作逐步累積能量，呈現出典雅細膩且兼具生活溫度的藝術作品，有些學員更發展出個人特色，令人驚豔。

本次成果展涵蓋內容廣泛，包含創意工藝、書法、美術與傳統手作等領域。秋季班課程師資陣容堅強，包括有陳淑菁老師的創意扭棒、吳佳惠老師的生活傢飾彩繪影繪、施盈君老師的刺繡，書家許文共、莊嘉錠、鄭哲彰、施惠敦、蔡旺利等老師的書法課程，施雅茹老師的鹿港繡線花、施寶容老師的編結設計，李漢卿老師、李政豪老師指導的錫藝。

還有蔡桂蘭老師的拼布、許麗鈴老師的金屬線編織、蔡燕玉老師的藺草編織、高綾懌老師的皮雕、洪珮慈老師的漆藝、謝秀雯老師的金工、黃紗榮老師的木雕、王文新老師的玉石雕、王清榮老師的捏麵人、洪志雄老師的篆刻、許雅婷老師的蠟筆插畫及色鉛筆、陳若沁老師的毛線等。

鹿港鎮長許志宏表示，每一件展品都是社大學員長時間投入與用心學習的成果，細看之下不僅能欣賞工藝之美，更能感受創作者內心的沉澱與對生活的熱情。他期盼民眾在觀展過程中，體驗慢生活的節奏，感受藝術為身心靈帶來的安定與幸福，也看見社區大學在推動終身學習與在地文化上的價值。

鹿秀社區大學114年秋季班靜態成果展即日起展出至115年1月11日止，地點為鹿港鎮圖書藝文中心（彰化縣鹿港鎮龍舟路22號），開館時間為每週二至週日上午9時至下午5時，週一及國定假日休館，中午12時至1時暫停開放，歡迎民眾踴躍前往參觀。