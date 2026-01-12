影/鹿港強風猛吹！「菜籃飄移50米」還閃車 神走位畫面曝

彰化近日受大陸冷氣團及強烈東北季風影響，在鹿港街頭出現離奇一幕，一個紅色塑膠菜籃內套著黑色菜籃，被狂風吹上大馬路後「快速飄移」近50公尺，過程中還精準閃開一輛倒車中的休旅車，整段驚險畫面被監視器完整拍下。

菜籃被狂風吹上大馬路後「快速飄移」近50公尺。（圖／翻攝自臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

一名網友在臉書《~~我愛鹿港小鎮~~2》貼出監視器畫面並寫道，「那個….失物招領，昨天誰家的箱子離家出走，飛來我店門口？不棄養、不放生，天氣冷，請家長帶回家，一晚了它還在這。感謝好心人士把它推到路邊，也幸好沒傷到路人。」

這起意外發生在1月8日下午2時左右，當時彰化地區一度被列入強風黃色警示，鹿港街道風勢相當猛烈。從影片中可見，一個紅色菜籃內還套著另一個黑色籃子，因不明原因掉落在大馬路上，隨即被風推著一路前進，移動途中甚至還自動閃過一輛正在倒車的休旅車，最終停在外側車道，所幸當下沒有其他車輛因閃避而發生事故。

走失的菜籃。（圖／翻攝自臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

對此，警方也提醒，依《道路交通管理處罰條例》規定，若車輛載運物品掉落於一般道路，駕駛人可被處9000元至14400元罰鍰；若發生在高速公路或快速道路，罰款金額將提高至12000元至18000元。

此外，若掉落物被認定為隨意棄置廢棄物，還可能另依《廢棄物清理法》開罰1200元至6000元不等。最嚴重的情況下，若因此造成他人傷亡，駕駛恐須負擔刑事與民事責任，駕照也可能面臨吊扣甚至吊銷的處分。

