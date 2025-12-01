影／鹿港美食魅力無法擋 鹿溪宴以辦桌傳統呈現在地「鹿港味」
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鹿港鎮公所年度美食饗宴「鹿溪宴」，於11月29日晚上在文小五預定地隆重開席，上千名饕客齊聚一堂，共同滿足心裡對於在地「鹿港味」的渴望。
鹿港鎮長許志宏表示，鹿港是一個匯集美食、文化、工藝、古蹟的富庶小鎮，對於台灣的發展歷史來說，大家所耳熟能詳的「一府二鹿三艋舺」，正足以說明鹿港深厚的文化底蘊；而鹿港的小吃美食聞名全台，「鹿溪宴」正是將傳統庶民美食加上總鋪師的手路菜匯合，讓料理再升級，更可以一次將所有道地的「鹿港味」全部呈現，滿足大家味蕾的享受！所以如同往年一般，在11月18日早上8點，現場、網路、傳真同步開放報名的當下，名額再次秒殺！搶桌情況一年比一年受歡迎。
▲鹿港鎮長許志宏表示，鹿港的小吃美食聞名全台，「鹿溪宴」正是將傳統庶民美食加上總鋪師的手路菜匯合，讓料理再升級，更可以一次將所有道地的「鹿港味」全部呈現，滿足大家味蕾的享受。（記者林明佑翻攝）
以傳統辦桌的型態匯集鹿港小吃的鹿溪宴，包括有茶飲、蝦猴酥、鰻魚、鹽粉蛤、烏魚子等五樣開胃前菜，肉包、魷魚肉羹、芋丸、麵線糊、鴨肉米糕、蚵仔煎、烏魚蒜、菜捲、卜肉、福州丸赤肉羹湯等十道主菜，桂圓花生湯圓、筍香鹹蛋糕、牛舌餅、麻糬等四款甜品，總共19道美味佳餚，滿足饕客們的需求。
▲鹿港鎮公所年度美食饗宴「鹿溪宴」在文小五預定地隆重開席。（記者林明佑翻攝）
今年一樣安排有「新吉發炊粉」、限定版「2025鹿溪宴紀念碗盤組」以及鑰匙圈等伴手禮，有吃又有得拿相當物超所值，不僅網羅鹿港在地小吃，兩天鹿溪宴宴席的現場，還邀請到陳隨意、廖婉君、陳衣宸、唐儷、沈建豪、楊淨宇等知名藝人，安排精彩的歌曲演出炒熱氣氛，充分展現公所團隊的細心規劃。
▲鹿港的美食聞名全台，每每到了假日從各地湧入的遊客，為了就是前來享用最在地的鹿港味。（記者林明佑翻攝）
鹿港的美食聞名全台，每每到了假日從各地湧入的遊客，為了就是前來享用最在地的鹿港味。而鹿港鎮公所團隊規劃的鹿溪宴，不僅是一場喚醒味蕾的美食盛宴，更是美食文化的交融，讓大家可以充分感受到鹿港多元傳統文化的深厚底蘊；當然除了一同共享美食熱情之外，許志宏更期望大家將鹿港的美食、文化與熱情，傳播的更遠，讓更多人認識、喜愛這座充滿魅力的城鎮。
